息子が初のお泊り保育から帰宅！ 母が迎えに行くも「思ってた展開と違う、、、」【まさかの反応】が

初めてのお泊り保育は、親の方が心配でいっぱい。

帰ってくる日、お迎えに行くと息子は大号泣！ しかしその理由は思っていたものと違っていて……？

今回は、筆者の息子のお泊り保育エピソードをお届けします。

初めてのお泊り保育

想像の斜め上を行くまさかの反応に、周りのママたちもクスクス。

息子の成長が嬉しい反面、ちょっぴりさみしさも感じた初めてのお泊り保育でした。

【体験者：50代、筆者 回答時期：2025年7月】

