Åì¥ìÀÅ²¬¤ËÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎËÒÂç¹¸¤È⾺ÅÏÂó⺒¤¬²ÃÆþÆâÄê¡ª
¡¡2Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤¬¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÇÏÅÏÂóÌ¦¡Ê22¡Ë¤ÈËÒÂç¹¸¡Ê21¡Ë¤¬ÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏÅÏ¤Ï¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡²¬Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¡£3Ç¯À¸»þ¤Ë¤Ï¶å½£Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»Ò1Éô¥êー¥°¤Ç½Õµ¨¡¢½©µ¨¤È¤â¤Ë¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯3Ç¯À¸»þ¤Î2024Ç¯8·î¤È2025Ç¯2·î¤Î2²ó¤ËÅÏ¤ê¡¢Åì¥ìÀÅ²¬¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÒ¤Ï¹áÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¾¾¹©·Ý¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¡£210cm¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢2022Ç¯2·î¤Î¹â¹»Â´¶ÈÁ°¤Ë¤ÏÅö»þV.LEAGUE DIVISION1¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¥º¡Ê¸½¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆâÄêÁª¼ê¤Î¥Áー¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤ÏÇ¯Ëö¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏÇÏÅÏ¤¬9ÈÖ¡¢ËÒ¤¬18ÈÖ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ÆâÄêÁª¼ê2Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ÇÏÅÏÂóÌ¦
¡ÖÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ËÒÂç¹¸
¡ÖÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×