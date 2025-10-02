因縁の女子レスラー対決は、ついに“禁断の一線”を越えた。ケージの中で飛び出したのは拳や蹴りではなくハサミ。髪をザクザク切り裂く残虐な行為に、会場は怒号とどよめきが交錯した。

【映像】自慢のロングヘアーを“ジョキジョキ”非情攻撃の一部始終

WWE NXTの人気スーパースター、ジョーディン・グレイスがXに投稿した画像がファンの間で大きな話題を呼んでいる。NXTのビッグイベント「ノー・マーシー2025」で宿敵ブレイク・モンローとの死闘を制したが、試合中に“まさかのハサミ”で髪を切られるという衝撃シーンが展開されたからだ。

舞台は金網に加え武器の使用も許される過酷な「ウェポナイズド・スティールケージマッチ」。親指に負傷を抱えながらもグレイスは懸命に戦ったが、途中でブレイクに髪をザクザクと乱暴に切られる屈辱を受け、思わず半泣きに。切り落とした髪を得意げに掲げるブレイクの姿は、まるで“戦利品を掲げる美容師”のようで、会場もどよめいた。

しかし、ここからがグレイスの真骨頂。怒りに火がついた彼女は逆襲を開始し、雪崩式エアレイド・クラッシュでテーブルを突き破る大技を炸裂。見事にリベンジを果たし試合後には「スタイリスト募集中」「明日か明後日、予約できる美容室はない？」と投稿し、会場近くのオーランド近郊の美容師を募集する“アフターマッチ”を展開。このユーモラスな一言にファンは爆笑し、投稿は瞬く間に拡散された。

ファンコメントも盛り上がりは大喜利状態。「ブレイクは嫉妬してるだけ」「君の髪はいつも素敵！」といった試合中の災難への励ましに加え、「三つ編みに戻せば解決だろ」という雑なアドバイスや、「アリゾナに来て！バリカン貸すよ」というありがた迷惑なオファーまで飛び出した。

ジョーディンとブレイクの因縁は数か月にわたって続いてきたが、“髪切り抗争”でついに頂点を迎えた。一度は敗れた相手にリベンジを果たしたジョーディンは、試合後のSNS戦略でも存在感を見せ、ファンの支持をさらに強めている。

さらに最新の投稿では、ダメージを受けたカーリーヘアをバッサリ変え、ストレートヘアで新たな姿を披露。「ストレートも似合う！」「別人みたい」「ロッカー風でカッコいい」とファンからは好意的な声が相次ぎ、プロレスの抗争がいつの間にか“ヘアスタイル談義”にすり替わった。ジョーディンとブレイクには、将来的なリマッチの噂も浮上しており、NXTのストーリーラインから目が離せない。

