¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤¬£±£°£°ÂÇÅÀ¡õ£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç²÷µó
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¡õ£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£´¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦ÀÄÌø¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¤Î£±£´£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿¡£±Ô¤¤ÂÇµå¤ÏµÕÉÍÉ÷¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë£´£°¹æ£²¥é¥ó¡£ÂçÂæÅþÃ£¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿À»ÃÏ¤Î¸×ÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó£´£°ËÜÅþÃ£¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤«¤éÊü¤Ã¤¿º¸µ¾Èô¤Ç£±£°£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç£´£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£±£°£°ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡¡