浦田直也、24年前の浜崎あゆみとの秘蔵ショット公開「出逢えたことは俺の人生で最高の宝物」
【モデルプレス＝2025/10/02】元AAAでソロ歌手の浦田直也が10月1日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみとの24年前の秘蔵ショットを公開した。
【写真】浦田直也＆浜崎あゆみが笑顔 美文字サイン入りチェキ
浦田は「24年前に初めて撮ってもらった写真と書いてもらったサインはずっと大切にしまってある」と24年前に撮影した浜崎との2ショットを公開。また浜崎は10月2日が誕生日であることから「出逢って、今年で24回目のおめでとうを伝えられる日。この時代に生まれてくれてありがとう。出逢えたことは俺の人生で最高の宝物」とメッセージをつづっている。
この投稿には「最高」「本当の姉弟みたい」「あゆ本当可愛い」「絆に感動」「この頃の雰囲気懐かしい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
