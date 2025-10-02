ママさんにはべったりな甘えん坊なのに、パパさんには…？まるで別猫のように態度が違いすぎる猫さんの姿に、笑ってしまう視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「落差が激しい」「たくさん笑わせてもらいました」「主さんファイトです」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママにべったりな『超甘えん坊猫』→パパにくっつかれると…】

ママさんとまめちゃん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、ママさんとパパさんとで態度が違いすぎるハチワレ猫の「まめ」ちゃんの姿。ママさんのことが大好きな超甘えん坊な猫さんだそうです。

いつでもママさんに密着して、べったりと甘えているというまめちゃん。お膝の上で恍惚とした表情になるなど、ママさんへの愛が溢れているまめちゃんですが、パパさん相手だと態度が一変するのだといいます。

パパさんとまめちゃん

例えばパパさんが腕立て伏せをしている時。まめちゃんは頭の方へと回り込むと、低くなる瞬間を狙って何度もガブッと噛みつき攻撃！たまらず声を上げるパパさんですが、なんだか楽しそうです。そして、猫吸い妖怪と化したパパさんに捕まってしまった時には…。

まるで悲鳴のような「にゃあああ！」という声を上げて脱出し、全速力でママさんのもとへ駆けるまめちゃんの姿が！あまりの逃げっぷりに、つい笑いが込み上げてしまいます。その後も追いかけてくる妖怪に捕まると、諦めの表情で耐えていたといいます。

癒し担当のうーちゃん

高い場所から降りられなくなったところを助けてもらった時も、まめちゃんの態度は変わらず…。助けた流れで抱っこをしようとしたパパさんに対して、「早く降ろして！」と文句を言っていたのだとか。

数々の塩対応に切なくなりますが、パパさんには愛猫さんたちの中で唯一のパパっ子、キジトラ猫のうーちゃんという救世主の存在が。名前を呼んだだけで、大喜びでスリスリくねくね。可愛すぎるうーちゃんに、たっぷりと癒してもらうパパさんなのでした。

投稿には「やっぱりまめちゃん可愛いwキャラ大好きだなぁ～」「主♂さん噛まれるのわかっててやってるようにも見えて可愛い(笑)」「妖怪に変身したパパもとりあえずプチ対応するマメちゃんに笑ってしまいました」「主♂さんがうーちゃんに救われたとこで涙が止まりませんでしたww」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんと先輩のうーちゃん・こいちゃん姉妹の日常の様子が投稿されています。猫さんそれぞれの可愛い甘えシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。