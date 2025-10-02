「センスいい！」って褒められそう♡【銀座コージーコーナー】手土産にぴったりな「季節限定ケーキ」

手土産を何にしようか迷ったら【銀座コージーコーナー】へ！ 秋の味覚が堪能できる「季節限定ケーキ」は、今しか食べられないレア感があり、特別感と共に楽しんでもらえそう。今回は“センスいい！”と褒められそうな、贅沢仕立てのお芋ケーキをご紹介します。

優しい味わいが楽しめそうな「スイートポテトケーキ（紅はるか & 紅あずま）」

紅はるかと紅あずまの両方が味わえる、お芋好きにはたまらないケーキ。@oimo.jpさんが「ほとんどをスイートポテトが占める」と語る通り、高さのある仕上がりで、お芋の優しい味わいに癒されそう。「底のスポンジはふわっふわ軽い」とのことで、食べやすさもうかがえます。

ホイップクリームや甘露煮まで添えた豪華なトッピング！

「スイートポテトケーキ（紅はるか & 紅あずま）」には、公式サイトによると「生クリーム入りホイップクリーム」「紅はるかの甘露煮」「芋蜜ソース」をトッピング。手土産にもうってつけの贅沢感があります。季節限定のケーキなので、期間中に身近な人へ贈ってみてはいかが？

