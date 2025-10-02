µ©¤Ë¸«¤ëÂçº®Àï¤ÎJ1»ÄÎ±Áè¤¤¡¡¡í7¥Á¡¼¥à¡í´¬¤¹þ¤ß²Â¶¤Ø¡Ä¼çÌò¤òÄ¥¤ë2¥¯¥é¥Ö¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ê6»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬»ÄÎ±Áè¤¤¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éº®ÀïÌÏÍÍ¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿ô»úÅª¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤â¿¶¤êÍî¤È¤·¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤â·è¤·¤Æ°ÂÂÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÀï¤´¤È¤ËÎ©¾ì¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Æþ¹¾µü´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï·Á¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÍ×½ê¤ÇÇ´¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡ÖÀäË¾Åª¡×¤ÈÉ½¸½¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ÌµÄñ¹³¤Ç¹ß³Ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡19°Ì¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤â¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¿Ê¤àÁê¼ê¤ÎÂÐºö¤ò¾å²ó¤ì¤º¡¢²Æ¾ì¤òÁ°¤Ë¼ºÂ®¡£¤½¤Î¸å¡¢Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¾åÊ¡¸µÄ¾¿Í¤ÎÎ¥Ã¦¤ä¼çÎÏ3¿Í¤Î²¤½£°ÜÀÒ¤Ê¤É¡¢ÀïÎÏÅª¤ÊÄã²¼¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈø¤ò¤Ò¤¯·Á¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ6¤âÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë7¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿ô»ú¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤¬¡¢»ÄÎ±¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤Î»å¤òÄÏ¤àÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î2¥¯¥é¥Ö¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È²£ÉÍFC¤¬»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¡È¼çÌò¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£½çÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬J1¤Ë»Ä¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬J2¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬¾¡¤ÁÅÀ37¡¢38¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤³¤«¤é2¡¢3»î¹ç¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÂç¤¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÅÀ37¤Ç14°Ì¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ36¤ÇÊÂ¤ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÅìµþV¤¢¤¿¤ê¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£½µËö¤Î»î¹ç¤ÇÌ¾¸Å²°¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢ÅìµþV¤¬¾ÅÆî¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´í¸±¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢²£ÉÍFC¤òÇîÂ¿¤Î¿¹¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤·ÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²£ÉÍFC¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï»°±ºÊ¸¾æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¼è¤ì¤ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½¦¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡¢34ºÐ¤ÎFW¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤Î³ÍÆÀ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·³ã¤ä¾ÅÆî¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¸·¤·¤¤¾å°Ì¤È¤Î»î¹ç¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê½ªÈ×Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¡¢²£ÉÍFC¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¤Î¹ñÆâ»°Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Î¥Û¡¼¥à&¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¡£¹¬¤¤¡¢½à·è¾¡¤â11·î1Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë·è¾¡¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÈÈï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÎãÇ¯¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÁá´ü¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤¬¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤Ç²¿¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¡¢3-0¤«¤éºÇ¸å3-2¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤â¤®¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢Á°È¾Àï¤«¤é¼çÎÏ¤Î²ø²æ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾¾¸¶·ò¤ä¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¤È¸À¤Ã¤¿²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é6»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤âÊ¿¶Ñ5.3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤¬¡É³Ê¾å¡É¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¼¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë4°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤À¡£¤â¤·¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢²¼°Ì¤Î¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢2°Ì°ÊÆâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëACL¥¨¥ê¡¼¥È¤â¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Çð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²£ÉÍFC¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFC¤¬Ê¡²¬¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÇðÀï¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçº®Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾ÅÆî¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¿ÀÆàÀî3¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë»ÄÎ±¤Î»Ä¤ê1ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ïº£½µËö¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ç¡¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾ÅÆî¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤¬40¤òÄ¶¤¨¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÕÅ¾»ÄÎ±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Û¤Ü¤Û¤ÜÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä²£ÉÍFC¤Î·ë²Ì¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿·³ã¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢´ñÀ×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë