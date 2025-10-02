元Mリーガー美女、麗しきカレンダー撮影オフショットを公開
昨シーズンまで麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のBEAST X（ビースト・テン）に所属していた菅原千瑛（日本プロ麻雀連盟）が2日、自身のインスタグラムを更新し、連盟女流プロたちとのオフショットを公開した。
【写真】美女たちが百花繚乱 菅原千瑛が公開した連盟美女たちのオフショット
昨シーズンまで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、この日自身も登場する「2026版日本プロ麻雀連盟卓上カレンダー」を告知するとともに、撮影のオフショットを公開。
写真には、菅原と同じく元Mリーガーの魚谷侑未や、ベテラン女流プロの宮内こずえ、KONAMI麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人の妻としても知られる手塚紗掬、現役女子大生プロとして知られる瀬戸麻衣、今季から「Mリーグ」のレポーターに就任している木下遥、川上レイの姿も。
美しき美女たちの共演に、コメント欄には「ほんとにビジュ最高です」「可愛い」「しばらくすーぱーはっぴーに過ごせます」といった声が寄せられている。
引用：「菅原千瑛」インスタグラム（＠12hiroesugawara02）
