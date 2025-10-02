美しすぎる…小芝風花　※「小芝風花」インスタグラム

　女優の小芝風花が2日、自身のインスタグラムを更新。黒のドレスをまとい、背中がのぞく大人っぽいショットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

【写真】小芝風花、ノースリーブ＆ドレッシーな姿で“オトナの表情”

　公開された写真では、ベッドルームを背景に小芝が花を手に持ち、口元に人差し指を添えるポーズ。濡れ髪風のスタイルとアンニュイな表情が相まって、色気溢れる1枚となっている。

　コメント欄には「色気と美しさが限界突破していますね」「色気が溢れてる〜」「大人っぽすぎて惚れる」といった声が相次いだ。

　小芝はここ数日、カウントダウンを思わせる投稿を続けており、今回の写真では指で「1」を示すポーズを披露。ファンからは「ついに明日」「何があるのかワクワク」といった期待の声も寄せられている。

