宇垣美里＆山中柔太朗、物憂げな表情で寝そべり『できても、できなくても』メインビジュアル公開 EDテーマはchilldspot
宇垣美里が主演を務めるテレ東木ドラ24『できても、できなくても』(9日スタート 毎週木曜 深0：30)のメインビジュアルが、2日に公開された。
【画像】原作の描き下ろしおまけ付き特装版
電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画『できても、できなくても』を実写化する。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32／宇垣)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央(26／山中柔太朗)と出会う…というストーリー。
メインビジュアルは、物憂げな表情で野原に寝転がる宇垣と山中の姿。絶妙な距離感と情緒あふれる空気感を表現している。ビジュアルを手掛けたのは、映画『ナミビアの砂漠』や『花束みたいな恋をした』などのグラフィックデザインを手がけてきたアートディレクター・石井勇一氏。撮影は、写真家として企業広告や映画・ドラマのビジュアル撮影を担当し、近年ではMVや映画など映像監督としても活躍する増田彩来氏が担当した。
このほか、エンディングテーマに、同世代を中心に絶大な人気を誇る3人組バンドchilldspotの「踊っていたいわ」に決定した。どこか懐かしいメロディーと耳に残る歌声が作品を彩る。
さらに、翠と真央の再会シーンを含む衝撃展開続出の見どころが詰まった60秒トレーラー映像も公開された。
