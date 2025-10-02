ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¿Ì¤¨µã¤¡Ö»àÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡²ñ¾ìÃæ¤Ë¶Á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡ÙÅìµþ¥¥ã¥é¥Ð¥óÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥°¥¹¥¯¤ò±é¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡9·î19Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤ËºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ºî¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö3»þ´Ö11Ê¬¡£Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í»þ´Ö¤ò¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Î©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö´õË¾¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²¿¤òÂ÷¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤À¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡Ö²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²áµî¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶µ²Ê½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤â»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸ÃÄ¼«·è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬»Ò¤ò¼«¤é¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬80Ç¯Á°¤Þ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ìÎÞ¡£¡Öº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÕÌ³¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤Ë´ÑµÒ¤ä»Ê²ñ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬´ÑµÒ¤¿¤Á¤ØÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êõ¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Êõ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç»àÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»à¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Í¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð»à¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÅ·¹ñ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñ¤¤¤Ë¤¤¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤º¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤Ç»àÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤³¡Ê¿´¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£50Ç¯¸å¡¢60Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¤Ê¤ó¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êõ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¤â°ì¤Ä¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤Î¡ØÊõÅç¡Ù¤ÇÊõ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ä¤Ä¡¢Ç®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤é¤ÏËÜºî¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ6·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç30ÅÔ»Ô¤òÃ£À®¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼êÅÏ¤·¤ÇÌ¾»É¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
