サイバー攻撃を受け、ビールなどの生産・出荷のほとんどを停止しているアサヒグループ。復旧のめどが立たない中、飲食店ではアサヒビールの在庫が残り1つになってしまうなど、影響が出ています。

■アサヒの在庫は「ラスト1つ」に…居酒屋にも影響

おつかれさまの一杯を支える、アサヒの生ビール。すでに、影響が出始めています。

普段、ビールはアサヒのみ提供しているという居酒屋。

居酒屋店長（東京・新橋 2日午後）

「（酒屋からアサヒの）ビールを納品できないかもしれないという連絡が入った」

厨房を見せてもらうと…。

──アサヒありました。横にサッポロがあるのは？

居酒屋店長

「酒屋の（アサヒの）在庫がなくなったからサッポロを持ってきてくれたんだと」

2日に届いたのは、別のメーカーのビール。

──これはラストアサヒ？

居酒屋店長

「ラストアサヒです」

アサヒの在庫は、ラスト1つに…。

■居酒屋店長は困惑…「どうにかしてくださいよ！」

サイバー攻撃によるシステム障害が原因で、3日前からビールなどの出荷をほぼ停止しているアサヒグループ。

居酒屋店長

「サイバー攻撃受けてビール納品できなくなったりするんだと思って。一見関係なさそうな気しません？」

──サイバーとビール。

居酒屋店長

「納品するとか作るとか、関係なさそうな気がするけど、そんなことないのかな…」

そこへ、ビール好きの常連客が…。

居酒屋店長

「あと何杯分とれるかな」

常連客

「うまいね、アサヒは」

居酒屋店長

「お客さんアサヒ好き多いんで戻してもらえるのであれば（助かる）」

──明日（3日）は金曜日、アサヒがないのは？

居酒屋店長

「どうにかしてくださいよ！」

■大手企業を混乱させるサイバー攻撃、どんなもの？

アサヒグループは、国内にある約30のビール工場の多くで生産をストップしていて、いまだ復旧のめどは立っていません。

大手企業を混乱させるほどのサイバー攻撃とは、どんなものなのか？ 専門家が、可能性として指摘したのは…。

サイバー攻撃に詳しい 神戸大学 森井昌克名誉教授

「いろんな攻撃方法があるが、特にランサムウエア（の可能性）」

ランサムウエアとは、パソコンに感染する不正プログラムのこと。

神戸大学 森井昌克名誉教授

「ランサムとは身代金。会社のデータやシステムを暗号化し、元に戻したければカギを渡すので、お金を渡しなさいと」

つまり「会社のデータやシステムを元に戻したければ金をよこせ」というサイバー攻撃です。このランサムウエアの可能性も含め、アサヒグループは警察に相談中だといいます。

神戸大学 森井昌克名誉教授

「（大企業の多くは）1つの大きなシステムで会計・人事・受発注・配送、全部システム的に行っている。どこかが動かなくなると、その影響が全てに及ぶ」

専門家は、復旧のめどについてこう推測。

神戸大学 森井昌克名誉教授

「完全復旧するためには2〜3か月かかる可能性が高い」

◇

アサヒグループは、臨時で受注の対応をしたスーパードライなどの主力商品に関しては、3日以降、少量ながらも順次納品を始めていくとしています。