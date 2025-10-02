アサヒビール出荷停止 「残り1つ」飲食店に影響も… サイバー攻撃、復旧めど立たず
サイバー攻撃を受け、ビールなどの生産・出荷のほとんどを停止しているアサヒグループ。復旧のめどが立たない中、飲食店ではアサヒビールの在庫が残り1つになってしまうなど、影響が出ています。
■アサヒの在庫は「ラスト1つ」に…居酒屋にも影響
おつかれさまの一杯を支える、アサヒの生ビール。すでに、影響が出始めています。
普段、ビールはアサヒのみ提供しているという居酒屋。
居酒屋店長（東京・新橋 2日午後）
「（酒屋からアサヒの）ビールを納品できないかもしれないという連絡が入った」
厨房を見せてもらうと…。
──アサヒありました。横にサッポロがあるのは？
居酒屋店長
「酒屋の（アサヒの）在庫がなくなったからサッポロを持ってきてくれたんだと」
2日に届いたのは、別のメーカーのビール。
──これはラストアサヒ？
居酒屋店長
「ラストアサヒです」
アサヒの在庫は、ラスト1つに…。
■居酒屋店長は困惑…「どうにかしてくださいよ！」
サイバー攻撃によるシステム障害が原因で、3日前からビールなどの出荷をほぼ停止しているアサヒグループ。
居酒屋店長
「サイバー攻撃受けてビール納品できなくなったりするんだと思って。一見関係なさそうな気しません？」
──サイバーとビール。
居酒屋店長
「納品するとか作るとか、関係なさそうな気がするけど、そんなことないのかな…」
そこへ、ビール好きの常連客が…。
居酒屋店長
「あと何杯分とれるかな」
常連客
「うまいね、アサヒは」
居酒屋店長
「お客さんアサヒ好き多いんで戻してもらえるのであれば（助かる）」
──明日（3日）は金曜日、アサヒがないのは？
居酒屋店長
「どうにかしてくださいよ！」
■大手企業を混乱させるサイバー攻撃、どんなもの？
アサヒグループは、国内にある約30のビール工場の多くで生産をストップしていて、いまだ復旧のめどは立っていません。
大手企業を混乱させるほどのサイバー攻撃とは、どんなものなのか？ 専門家が、可能性として指摘したのは…。
サイバー攻撃に詳しい 神戸大学 森井昌克名誉教授
「いろんな攻撃方法があるが、特にランサムウエア（の可能性）」
ランサムウエアとは、パソコンに感染する不正プログラムのこと。
神戸大学 森井昌克名誉教授
「ランサムとは身代金。会社のデータやシステムを暗号化し、元に戻したければカギを渡すので、お金を渡しなさいと」
つまり「会社のデータやシステムを元に戻したければ金をよこせ」というサイバー攻撃です。このランサムウエアの可能性も含め、アサヒグループは警察に相談中だといいます。
神戸大学 森井昌克名誉教授
「（大企業の多くは）1つの大きなシステムで会計・人事・受発注・配送、全部システム的に行っている。どこかが動かなくなると、その影響が全てに及ぶ」
専門家は、復旧のめどについてこう推測。
神戸大学 森井昌克名誉教授
「完全復旧するためには2〜3か月かかる可能性が高い」
◇アサヒグループは、臨時で受注の対応をしたスーパードライなどの主力商品に関しては、3日以降、少量ながらも順次納品を始めていくとしています。