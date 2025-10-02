「デイリースポーツ杯」（２日、江戸川）

１号艇の山田康二（３７）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がイン逃げで完勝。通算４６回目、江戸川では前回１月のＧ１周年から連続で４回目の優勝を飾った。１周２Ｍで差した中山雄太（愛知）が２着。６コース最内差しから道中で粘った益田啓司（福岡）が３着に入った。

今シリーズは８戦７勝で、３着１回は６号艇と圧倒的な強さを示した山田。「田路（朋史＝兵庫）さんが伸びていたのでＳ負けしないでしっかり先に回ろうと思っていた」。描いた通りのイン先マイで完勝だったが、ゴール後にはバックでガッツポーズを披露した。「単純にうれしかった。“江戸川コージ”という名前を作ってもらえたし、かなり意識して走ってます。ファンの声援に応えられて良かった」と喜びをかみしめた。

今年は１月の江戸川Ｇ１を筆頭に４月の鳴門までに４回優勝。今回で５回目の優勝となったが、「少し調子を落としていたので、年末に向けてこれをきっかけにしたい。年頭に江戸川で記念を勝たせてもらってグランプリを意識してます。まだボーダーラインだと思うので一走一走、大事に走って行きたい」と大願を目標に据えている。