メジャーリーグのドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手の活躍でワイルドカードシリーズで2連勝、地区シリーズ進出を決めました。

そんな日本人メジャーリーガーのグッズを展示・販売する催しが、きょうから富山市の百貨店で始まりました。





大谷選手の等身大パネルに、大谷選手のスパイクの跡が付いたサードベース。

見て、触れて、楽しむことができます。





ワールドチャンピオンを目指すプレーオフ開幕に合わせて大和富山店が初めて開いた催しには、日本人メジャーリーガーが実際に使った品が展示されています。KNB 岡川記者「今回の目玉商品だというのがこちらです。大谷選手がエンゼルス時代にドジャースに向かって実際に投げたボールです。値段はなんと550万円です」おととし6月、エンゼルス在籍時の大谷選手がのちに在籍することになるドジャース戦で投げた“歴史的一球”です。また、ドジャース移籍後の試合で、センターフライに終わった打球でも、110万円の値がついています。このほか、大谷選手や山本投手ら日本人メジャーリーガーの人形やユニフォーム、帽子などのグッズおよそ400点が販売され、多くのファンが訪れています。





◆訪れた客

「家族で大谷が好きで。きょうはデコピンのグッズを目当てに」

「大谷選手と一緒のデフォルメ調のものってあまり見たことなかったので（選びました）」



メジャーリーグの熱気が伝わるこの催しは、今月7日まで開かれています。