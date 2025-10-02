ぼる塾・田辺智加「私のおすすめ」頬にもリップにも！マルチに使えるカラースティックを紹介

ぼる塾・田辺智加さんが、ぼる塾のYoutubeチャンネル『田辺さんのカバンの中身紹介！2025』の動画に登場。バッグの中身を紹介してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。

■マルチカラーアイテム

動画内に登場したのはこちら！

MAKE UP FOR EVER/アーティスト カラークレヨン 税込4,400円（公式サイトより）

カラーによって、アイシャドウ・チーク・リップ・シェーディングとマルチに使えるスティック！田辺さんは使用カラー名までは明かしてくれませんでしたが、チークやリップに使えそうな、ピンク系のカラーを愛用。

そしてこちらを「私のおすすめはこちら」「これすごいんだよ」とコメントしながら紹介。

田辺さんはこちらを頬に直接塗布し「これが本当に、こうやってやると馴染むんですよね」と話しながら指でやさしくぼかしながら仕上げ。

すると周囲からも「智加ちゃんにぴったりのお色」などの声が上がっていました！

■動画もチェック

動画内では、美容系アイテム以外にもバッグの中身を披露！ぜひチェックしてみてくださいね