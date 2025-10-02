コロコロ表情が変わる柴犬さんがかわいすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で72万1000回再生を突破し、「嘘つきからのメチャ笑顔」「わかりやすいね～(笑)」「まるで人間のような感情表現」といったコメントが寄せられることとなりました。

待ちわびる柴犬さん

Instagramアカウント「gonta.h」の投稿主さんの家には、白柴の『ごん太』くんが暮らしています。ごん太くんは、「愛らしい笑顔にあざとさを兼ね備えた魅惑の白いむちむちボディ」の持ち主とのこと。この日は、仲良しのわんことお散歩に行くため、待ち合わせ場所へと向かったそうです。

しかし、早く着きすぎてしまったため、車内で待機することにしたといいます。窓の外を見て「誰もいないじゃん…」と落胆したごん太くん。じっとりと恨めし気な目でママさんを見ると、絶望した表情になってしまったのだとか…！

キラキラした表情に！！

「もう来るよ」と宥めるママさんの言う通り、しばらくすると犬友が続々と集まってきました。友達の姿を発見したごん太ちゃんは、さっきまでのガッカリ顔とは一変、わくわくしているかのような笑顔に！

ごん太くんは、目をキラキラさせて窓の外を何度も確かめていたといいます。コロコロ変わる表情は人間味あふれ、見ているだけで心が洗われます…。一度はママさんを疑ったけれど、会いたかった友達と会えて大満足なごん太くんでした！

この投稿には「本当にお友達が大好きなんですね」「切り替えが速いの可愛い」「むぎゅーってしたくなりました」といったコメントが寄せられています。

高飛車な姿にメロメロ♡

天真爛漫な姿が話題となったごん太くんですが、実はちょっぴり変わった甘え方をするのだとか。伏せた状態で飼い主さんを見ながら、前足を床にトントンと叩きつけるごん太くん。まるで「こっちへまいれ」と命令しているかのような仕草が、ごん太くんが甘えたいときの合図なのだそうです。

ちょっぴり高飛車な態度が最高に可愛いごん太くんですが、このときは家族が誰も来てくれなかった様子。「こっちにきたら許そうぞ」と言わんばかりにゴロンと横たわり、お腹を見せてわかりやすくいじけてしまったというごん太くんなのでした♡

Instagramアカウント「gonta.h」には、ごん太くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gonta.h」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。