CLリーグフェーズ第2節で日本代表MF守田英正が所属するスポルティングと対戦し、2-1の勝利を飾ったナポリ。そんなこの試合で素晴らしいパフォーマンスを見せたのは新加入のラスムス・ホイルンドとケビン・デ・ブライネだ。



この日ナポリに生まれた2ゴールはいずれもホイルンドであり、アシストはデ・ブライネ。新ホットライン誕生を予感させるコンビネーションを見せたが、ホイルンドはデ・ブライネを次のように称賛している。





「ケビン・デ・ブライネのような類まれな才能を持つ選手とプレイするのは特別なことだ。私はスペースに走りこむだけで、あとは彼がボールを届けてくれる」（英『BBC』より）マンチェスター・ユナイテッドでは得点不足を指摘されてきたホイルンドだが、ナポリではここまで公式戦5試合で3ゴールをマークしており、新天地でのいいスタートを切っている。一方で、らしさ溢れる2アシストを記録したデ・ブライネもホイルンドのことを称賛。「ラスムスには高い能力がある」と語り、ストライカーならではの嗅覚を持っていると話している。今夏マンチェスターからナポリへやってきたホイルンドとデ・ブライネは新ホットラインとして楽しみなコンビになりそうだ。