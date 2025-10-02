CLリーグフェーズ第2節の注目カードだったバルセロナ対パリ・サンジェルマン（PSG）の一戦。19分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、ホームのバルセロナが先制したが、38分に追いつかれると、90分に逆転ゴールを許し、1-2で敗戦した。



バルセロナもハフィーニャやジョアン・ガルシアといった主力が不在だったが、パリはクヴィチャ・クワラツヘリア、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、マルキーニョスといった選手ら抜きで見事な勝利を飾った。





そんななか、スタメンフル出場したMFフレンキー・デ・ヨングは今回の敗戦に失望した様子を見せたが、この一戦はバルセロナにとって「自分たちの立ち位置を確認するには良い試合だった」と考えているようだ。「非常に失望している。ホームで最後の瞬間に敗れた。相手は終盤、そして後半全体を通して優位に立っていた。前半は互角の戦いであり、特に序盤は我々が優勢だったが、後半は確かに相手の方が良かった」「我々にも欠場した選手がいる。今の自分たちの立ち位置を確認するには良い試合だった。我々もヨーロッパのトップチームだ。この敗戦は痛いものの、チャンピオンズリーグにおいて決定的なものではない」「我々は常に勝ちたいと思っている。良い気分で去ることはできない。改善しなければならない。それは分かっているし、そうするつもりだ」（スペイン『MUNDODEPORTIVO』より）リーグフェーズ屈指の好カードであるこの一戦は昨シーズンCL王者に輝いたパリに軍配が上がったが、デ・ヨングは前を向いている。今月末にはレアル・マドリードとのクラシコも控えているが、再び勢いを取り戻せるか。