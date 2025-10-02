FANTASTICS中島颯太「師匠」LDHの先輩とディズニー満喫 「お揃い可愛すぎ」「やりとりが漫才みたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】FANTASTICSの中島颯太が9月30日、自身のInstagramを更新。LDHの「師匠」と東京ディスニーリゾートに遊びに行ったことを明かした。
【写真】ファンタ中島颯太＆ランペ陣、お揃い帽子で仲良し2ショ
中島は「少し前ですが急遽弾丸で夢の国お邪魔してきました 師匠と まさかタイミングドンピシャで2人とも夕方から空いているなんて」とTHE RAMPAGEの陣と東京ディズニーリゾートに訪れた際のオフショットを投稿。２人はチップとデールの被り物姿でパークを満喫する様子を披露している。
この投稿に陣は「颯太と居ると心が洗われるんよなぁウォッシュ中島と呼びます」と反応し、中島は「僕も陣さんといると全てがスッキリするんです トイレ陣さんって呼ばせていただきます！」と返信。ファンからは「やりとりが漫才みたい」「涙出るほど笑った」「お揃いのチプデ可愛すぎ」「デートですか？」「ノリが面白すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
