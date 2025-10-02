この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

りゅう先生「お金の支払いは“優先順位”で決まる」ビジネスで関わってはいけないズサン経営者の見分け方を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」にて配信された動画『関わった瞬間に終わり。ビジネスで金をちょろまかすヤバイ人間の特徴を教えます。』で、プロマーケターとして活動するりゅう先生が登場。実際の経営支援経験をもとに「金をちょろまかす人」、「ずさんな経営者」の共通点や、逆に堅実な経営者の特徴について語った。



冒頭でりゅう先生は、「こういう経営者と付き合うと、お金の問題、トラブルに巻き込まれるよ」とビジネス現場でありがちなトラブル例を紹介。「お金の管理ができない人は生活もルーズ。約束を守らず、支払いが遅れるのは“優先順位が低い”というサインだ」と指摘する。「支払いイコール優先順位。口では大切だと言っても、真っ先にお金を払ってくるかでその人の本質が見える」とも述べ、関係性の見極めには金銭のやり取りが表す優先度が重要であると主張した。



また、ずさんな経営者の典型例として「計算ができず、日々の資金繰りや報酬管理もバータリーで、契約・領収書も適当。すべてにだらしない」と厳しく断言。「行動的であってもマネージメント能力がなければダメ。マネージメントとアクティブさ、両方の軸を持つ経営者こそが伸びる」と、自らもタイプ分けをしながら経営者像を解説した。



一方で、堅実な経営者の特徴も「習慣化ができているか」にあると強調。「自分なりのルールやルーティンを作り守れているか。習慣を生み出しコントロールしている人はルール設定が上手い」と語る。また「生活リズムが安定している人は堅実。これは誠実性の高さに直結し、財務の健全さにも影響する」という。「生活リズムや健康習慣も、その人の自精神や財務責任能力とリンクしている。“誠実性”の６要素、勤勉さ・秩序性・責任感・達成志向・自己鍛錬・慎重さを高めよう」とアドバイスを送った。



動画の締めくくりでは「普段の生活から分かる話が多かったと思うが、付き合う相手は、生活リズムや習慣にも注目して見極めてほしい」と呼びかけつつ、独自作成の“危ない経営者チェックリスト”も公式LINE登録者向けに配布することを案内。最後に「この動画が面白かった方はチャンネル登録・高評価・シェアをお願いします」と視聴者に促し、動画を締めくくった。