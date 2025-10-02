「speaking of which」の意味は？覚えておくと超便利なフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「speaking of which」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、話題を転換したい場合に使うことができます。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「そういえば、ちなみに」でした！ 会話をしていて、なにか相手が発した話題に関連した内容を話すときに使えるフレーズです。 会話で頻出のフレーズなのでぜひ覚えておきましょう。 A：「Nowadays I’ve been thinking about studying abroad.」

（最近、留学に行くことを考えているんだ） B：「Sounds nice! Speaking of which your brother went abroad, didn't he? Which country did he go to?」

（いいね！そういえば、あなたのお兄さんも留学していたよね？どこの国に行ってたの？） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

