YouTubeチャンネルで人気の「マーケティング侍」りゅう先生が、「成功者だけがやっている。考えなくても勝手に成果が出る“仕組み化5ステップ”」というタイトルで動画を配信。動画内では、ビジネスや日常業務において「何も考えなくても成果が出る」ための仕組み化について、5つのステップで分かりやすく解説した。

冒頭で「私の考える仕組みというものは、難しいことをしない、何も考えない、にもかかわらずうまくいく」と持論を披露。日々のマーケティングや業務効率化で困っている人に実践的なヒントを提示した。

りゅう先生が提唱する仕組み化のキモは「俗人性をなくす」「再現性を作る」「スケーラブル（拡大可能）にする」の3原則。「あの人がいないと回らない状態では企業価値は下がる」と警告し、「業務の暗黙値やノウハウは、マニュアルや動画、チェックリスト化で誰でもできる形に落としておくべき」と力説した。

肝心の仕組み化5ステップは、①見える化（業務フローを棚下ろしして分解、感覚経営を数字経営に）、②標準化（成功パターンの言語化、チェックリスト化）、③自動化（外部委託やツール導入で極力自分がやらない状態）、④分業化（業務を分解し適材適所で担当、個人でも“一つのことに集中”が鉄則）、⑤改善サイクル化（仕組みや設計は定期的に見直し、常に最新・最適化を心掛ける）と、段階ごとに徹底して説明。「まずやってること全部棚卸し、そこから無駄を洗い出して優先順位づけ」「AIや動画を活用すればマニュアル化も今の時代は超簡単」と、ハードルの低さも強調した。

動画終盤には「極端に振り切る発想の重要性」にも言及。「常識を疑う、禁止してみる、逆さまに考える、100倍や0にしてみるなど、既存の枠を壊す工夫でヒット商品や突破口が生まれる」と語った。加えて「失敗を恐れず、とにかく数と検証スピード。数×スピードが成功率を上げる」と、スピード感の重要性にも触れた。

最後は「今回紹介した5ステップをさらに深掘りした“実践マニュアル”を公式LINE登録者限定で無料配布」と特典案内も。視聴者には「常に質問・意見を歓迎する姿勢」で、ボイシーやLINEの活用もアピールした。動画は「チャンネル登録と高評価、シェアをよろしく！」と締めくくり、りゅう先生流・仕組み化の極意を存分に伝える内容となった。

