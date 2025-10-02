前橋市の小川市長は市の幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を受けて市議会議員全員との会合を行い、その後、自身の責任の取り方に関し、「市民の厳しい声を直接受け止め、その上で判断したい」と記者団に述べ進退については明言しませんでした。

この問題を巡っては、小川市長が先月２４日の臨時会見で、市の幹部職員の既婚男性とことし２月ごろからホテルで１０回以上会ったと認めた一方で、男女関係については否定しています。

市長は２６日、市議全員に説明を行いましたが、質問を受け付けず一部の会派から批判が出ていました。以降、市長と市民のタウンミーティングが中止となったり、苦情の電話が市役所に殺到するなど、市政に混乱が生じています。

２日午前１０時から行われた市議会議員との会合は２時間ほど非公開で行われ、小川市長によりますと、市議会が事前に伝えた各会派の意見や質問について回答したということです。

会合のあと、市長は記者団の取材に応じ、自身の責任の取り方について言及しました。「各会派から大変厳しいご意見をいただきましたので、自分の中でしっかり受け止めたいと言う風に思っております。私自身の責任の取り方につきましては、市民の皆様の声を受け止めながら、また、支援者や弁護士にも相談する時間をいただきたいというふうにお伝えさせていただきました。」（小川市長）

そのうえで、一部報道で触れられている男性職員の人事異動については、先月２２日に本人からの申し出があり「市の希望降任制度に基づいた異動」だとし、降格処分ではないとしました。

一方、市議会の富田公隆議長は出処進退について「１日でも早く示してほしい」と強調しました。市議会では３日、各派代表者会議を開き、今後の方針を話し合うということです。

また「責任は大きい」と批判していた山本知事は２日夕方、前橋市内で記者団の取材に応じました。