日本を代表するゴーゴーダンサーチーム・CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが週刊SPA!（扶桑社）最新号に登場。表紙と巻頭グラビアを飾りました。



【写真】「バズーカ」と評されるFカップバストが武器のHARUKAさん

HARUKAさんは大阪府生まれの29歳。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し中心メンバーとして活躍。「バズーカ」と評されるFカップバストが魅力です。巻頭グラビアでは、芸人マツモトクラブが手掛けたシナリオをHARUKAさんが体現しました。



舞台は行きつけのスナック。カラオケを歌おうとした主人公の前に現れた美しい女性。彼女とデュエットを重ねるうちに、やがて「シングルベッドで愛が生まれた日」へと展開していく物語を、カメラを通して描き出しました。（撮影：中山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣）



【HARUKAさんプロフィール】

1996年、大阪府生まれ。2018年9 月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。「バズーカ」と評されるFカップ美バストが魅力。最新情報はX（@cjd_haruka）、Instagram（@cjd_haruka）



【マツモトクラブ プロフィール】

1976年、東京都生まれ。俳優活動の後、2011年よりピン芸人として活動。R-1グランプリの決勝の常連であり、15年には準優勝、直近の2025年大会でも決勝進出を果たした。単独ライブなどの最新情報はX（@nationaldog）