Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月2日は、高級感あるデザインに加えてゴルフの上達に役立つ機能を搭載したHUAWEI（ファーウェイ）のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm」がお得に登場しています。

「HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm」が33,500円とお得。3Dコースマップやグリーンの傾斜などゴルフ機能が充実

HUAWEI（ファーウェイ）のフラッグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm」が30％オフと超特価で販売中。

3Dでマップ表示するゴルフ機能が秀逸で、日本の99％以上をカバーする2300以上ものゴルフ場マップが利用可能です。イギリス、フランス、シンガポール、タイなど海外10カ国以上にも対応し、次々にアップデートされるのもGOOD。

スマホアプリ「HUAWEI Health」から好きなゴルフ場マップをダウンロードすることも可能。スマホを一緒に持ち歩かなくても本体だけでコースの情報を知ることができます。

「タッチしたポイントまでの距離測定」や「グリーンの方向と距離」、「グリーンの傾斜」などコース攻略に必要な情報がチェックでき、戦略的なプレーをサポートしてくれますよ。

5種の衛星システムに対応した正確なGPS測定を実現。気象情報からコース上の風速・風向きも知ることができて便利です。

スコアカードを入力するモードもあり、プレイデータの記録して次回のプレーに活かせる頼れる相棒です。

豊富なワークアウトモードで健康的な習慣を身につけよう！ ストレスレベル測定など健康管理にも役立ちます

心拍数や睡眠、歩数など身体の状態を24時間モニタリング。血中酸素レベルやストレスレベル、体表面温度など日々の健康管理もしっかりサポートしてくれますよ。

ボディメイカー機能を搭載し、リアルタイムで消費カロリーを計測。毎食の摂取カロリーを手動で記録しておけばワークアウトと連動して理想的な体型作りが叶います。

ワークアウトモードは水泳、バスケットボール、ランニングなど100種類以上あり、データに基づいて評価や助言をしてくれる優れモノです。

クリエイティブなルートでランニングが楽しくなるルートアートモードや、水深約40mまで対応したダイビング向けの機能も使い勝手抜群です。

プレミアム感のあるデザインながら耐久性は抜群。最大14日間使えるロングバッテリーも魅力的

八角形のチタニウムベゼルとサファイアガラスのディスプレイは高級感のあるデザインでビジネスからスポーツシーンまで幅広く活躍。

最大14日間も使えるロングバッテリーも特長的。ワイヤレス急速充電に対応しており、約60分でフル充電が完了するのも助かります。

5ATM規格の防水・防じん性能に加えて、高温・高圧水に関するIP69K規格も取得済み。アウトドアで着用しても壊れないタフさも備えているのがいいですよね。

Bluetooth通話に対応しているから、スマホにかかってきた電話に応答してそのまま通話もOK。

LINEなどの通知も表示されるから、サッと画面を確認して緊急性を判断できるのも有難いですね。

なお、上記の表示価格は2025年10月2日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

