働き方改革の実情や課題について現場の声を聞こうと国の担当者が高崎市の企業を訪れ意見を交わしました。

この意見交換会は企業が抱えている課題を国の政策に反映させようと、県選出の福田達夫衆院議員が高崎市の複数の事業者に呼びかけて実現したものです。

はじめに訪れた建設会社の冬木工業では大竹良明社長から働き方改革の取り組みについて説明がありました。その中で、残業の少ない社員のヒアリングを行って生産性を上げる方法を模索していることなどが紹介されました。その一方で、仕事の発注者によって工事日程が決まるため、業界全体で働き方改革に取り組む必要性を訴えました。

このあと、高崎商工会議所に移動し、医療関係やサービス業のほか小売や金融といった幅広い業種から現状をヒアリングしました。このうち、しののめ信用金庫の横山慶一理事長はこんにゃくいもの製粉会社が働き方改革の影響で繁忙期に稼働したくてもできない状況になっていることなど、地場産業への影響を伝えました。

厚生労働省や経済産業省の担当者は今後の取り組みに生かそうと、メモをとりながら現場の声を受け止めていました。