秋に行きたいと思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「七ヶ宿」、1位は？【2025年調査】
秋の宮城県は、豊かな自然が織りなす紅葉が訪れる人々を魅了します。ドライブの休憩や観光の拠点として欠かせないのが「道の駅」です。
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の涼しい気温の時に、食事処のダムカレーを食べに行きたいから」（50代男性／静岡県）、「ダム湖のまわりの紅葉がきれいと聞いて、秋に行ってみたいと思いました。名物のこんにゃく料理も味わってみたいです」（30代男性／宮城県）、「山の美しい紅葉が忘れられないのでまた行きたいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「キノコ類や根菜などの旬の野菜がお値打ち価格みたいなので、食欲の秋、家計にも助かりそう」（30代女性／愛知県）、「名物の牛タン焼きとロイズのソフトクリームと伊達ちゃんベーカリーのパンを腹いっぱい食べたい」（60代男性／青森県）、「紅葉が美しい場所だから」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：七ヶ宿（刈田郡七ヶ宿町）／28票「道の駅 七ヶ宿」は、国道113号沿いにあり、目前に七ヶ宿ダムのダム湖が広がるロケーション抜群のスポット。秋には山々が紅葉し、季節ならではの彩り豊かな表情を道の駅から望むことができます。レストランでは名物の「七ヶ宿ダム湖カレー」などが味わえるほか、物産コーナーでは七ヶ宿自慢の特産品も販売しています。
1位：あ・ら・伊達な（大崎市岩出山池月）／38票「道の駅 あ・ら・伊達な」は、東北有数の温泉地・鳴子温泉郷へのアクセス拠点として人気の道の駅。秋には恒例の「あ・ら・伊達なサンクスフェスティバル」が開催され、新米のお振舞いやイベントで賑わいます。直売所にはきのこなどの秋の味覚が並び、春から秋にかけて開放される屋上の展望台からは、世界農業遺産に認定された実り豊かな田園風景を見渡せます。
回答者からは「キノコ類や根菜などの旬の野菜がお値打ち価格みたいなので、食欲の秋、家計にも助かりそう」（30代女性／愛知県）、「名物の牛タン焼きとロイズのソフトクリームと伊達ちゃんベーカリーのパンを腹いっぱい食べたい」（60代男性／青森県）、「紅葉が美しい場所だから」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
