「良い笑顔すぎる」守護神・佐々木朗希、シャンパンファイトで満面の笑み！ 「チームに認められたね」
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramアカウントは10月2日、投稿を更新。地区シリーズ進出を記念したシャンパンファイトの様子を公開したところ、活躍した佐々木朗希選手に反響が寄せられました。
【写真】満面の笑みを浮かべる佐々木朗希
ファンからは「地区シリーズ出場決定おめでとう」「朗希くんナイスピッチング」「次の試合も応援してます」「これはもうチームに認められたね」「良い笑顔すぎる」「二日酔いに気をつけてね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「二日酔いに気をつけてね」同アカウントは、11枚の写真で各選手のシャンパンファイトの様子を公開。1枚目は、佐々木朗希選手です。地区シリーズ進出を決めたシンシナティ・レッズ戦では9回に登板。3者凡退に抑え「守護神」ぶりを発揮しました。ゴーグルを装着していても分かるほどの満面の笑みを浮かべ、とても楽しそうです。また、5枚目には大谷翔平選手の姿もあります。
日本人3選手のシャンパンファイトの様子も！また、同アカウントは動画も公開。大谷選手が佐々木選手と山本由伸選手にシャンパンをかける様子を伝えています。この投稿にも「救世主ロウキ」「佐々木選手が復活して、本当に、本当に泣きました」「なんて素晴らしい勝利」といったコメントが寄せられました。地区シリーズでも大活躍を期待したいですね。
