太田ライオンズクラブの「善行少年少女表彰式」が市内で開かれ、学校や地域の活動などに積極的に取り組んだ中学生１８人が表彰されました。

この善行少年少女表彰式は、青少年の健全育成などを目的に、太田ライオンズクラブが設立当初から行っているもので、設立６０周年を迎えた去年から太田市議会の議場が会場となりました。ことしの受賞者は、生徒会や地域のボランティア活動などに力を注ぎほかの人の模範となった太田市内の中学生１８人です。

２日は学校の体育祭などで欠席した７人を除く受賞者１１人が参加し、太田ライオンズクラブの清田公志会長から表彰状と記念品を受け取りました。受賞者を代表してあいさつした尾島中学校３年の関口茉美さんは、「今後も視野の広さや行動力、思いやりを心に留め、学校生活を送りたい」と力を込めました。そして、来賓として出席した穂積市長は「人の喜びが自分の喜びにかわる時が成長できる瞬間。これからも夢を持って行動してほしい」と激励しました。太田ライオンズクラブの清田会長は「子供たちの記憶に残る行事を今後も継続していければ」と話していました。