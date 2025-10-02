おぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろが京都に集結！ “可哀想に！”コラボ企画で限定グッズなど販売へ
楽天グループが運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」は、11月1日（土）〜11月30日（日）の期間、人気クリエイター“可哀想に！”と京都市とのコラボレーション企画「可哀想に！in KYOTO」を開催する。
【写真】お土産にもぴったり！ 限定コラボグッズ一覧
■描き下ろしイラストを使用
今回開催される「可哀想に！in KYOTO」は、京都をモチーフに新たに描き下ろされた“おぱんちゅうさぎ”、“んぽちゃむ”、“きみまろ”を用いて、限定コラボグッズの販売やスタンプラリーなどを行う期間限定の企画。
オリジナルグッズは、各キャラクターがあしらわれたデザインの「缶バッジ」や「マスコットぬいぐるみ」、「京扇子」、「八ッ橋」など全14種類がそろい、オンラインストア「楽天コレクション楽天市場店」と「BiVi二条」2階で実施されるポップアップショップで販売される。
また、京都市および公益社団法人京都市観光協会が取り組んでいる「とっておきの京都プロジェクト」対象エリアを巡るスタンプラリーも開催。京都市内の各地をまわってスタンプを集めると、数量限定の「オリジナルステッカー」がもらえる。
さらに、11月15日（土）には、おぱんちゅうさぎ、んぽちゃむ、きみまろの3キャラクターが初めてそろうイベントが行われ、JR京都駅 駅前広場で撮影会、ラクト山科 音の広場でキャラクターグリーティングがそれぞれ楽しめる。
