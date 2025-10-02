HANA・NAOKO、伊藤沙莉と「三角チョコパイ」ダンス！ 「Drop」の振り付けもMIX
ダンス＆ボーカルグループHANAのNAOKOと俳優・伊藤沙莉が出演する「マクドナルド」の新テレビCMが、10月7日（火）から放映される。定番スイーツ「三角チョコパイ」の10月8日（水）の発売に併せてのCMで、NAOKOは「マクドナルド」のCM初出演を果たした。
【動画】NAOKO＆伊藤沙莉がキレッキレ！ 三角チョコパイCM「いちごの暴力」篇
■伊藤はHANAのガチファン
2007年から発売のホットスイーツ「三角チョコパイ」シリーズの今年の新作は「三角チョコパイ いちごミルク味」。芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチし、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えた、これまでにない新しい食感が楽しめるフレーバーとなっている。2023年にリニューアルした「三角チョコパイ 黒」とあわせて2種類のラインナップで登場。
「三角チョコパイ」といえば、昨年、ENHYPENのNI-KIが出演するテレビCMが話題になったが、今年はHANA NAOKOが伊藤とキレキレのダンスを披露。CMは、NAOKOと伊藤が、秋の紅葉が美しい公園で、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに喜ぶという内容になっている。
すっかり定番になった、RIPSLYMEの楽曲「太陽とビキニ」の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせた、二人の息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞にも注目だ。
実は伊藤、CM撮影前日にファンミーティングに訪れるほど、大のHANAファン。今回の共演は「夢のような気分」だと語っており、7月中旬に行われたスチール撮影で、NAOKOと初対面を果たしたときには、大興奮のあまり目も見られずタジタジに。その珍しい姿に、スタッフからも笑いあふれたという。
伊藤がCMに出演するのは6年目。毎年短い練習期間でダンスを身に付けるそうなのだが、今年のダンスの難易度にはさすがに苦戦した様子で、「NAOKOさんの体幹、私にはないですからね！笑」と言うほどだったという。それでも、振り付けをマスターして、息ぴったりの掛け合いを見せた。
以下、伊藤とNAOKOのインタビュー全文。
――今回のダンスで注目して欲しいポイントは？
NAOKO：沙莉さん何かありますか？
伊藤：私はずっとMVとか見させていただいていたので、やっぱり（HANAの楽曲である）「Drop」の振り付けが、入っていたのはアガりましたね、ファンとしては。
NAOKO：嬉しい。今日はこれ（ダンスのジェスチャー）が揺らしてもいい日だったので、嬉しかったです。
伊藤：ははっ（笑）。（お互いにジェスチャーをしながら）追加してましたね。
――CM出演が決まったときの心境は？
NAOKO：「えっ、マクドナルド…?」から始まって、なんか「本当にちっちゃいころから食べてるのに（Mのジェスチャー）自分が？」という感じでした。
――撮影中、どんなお話をされていましたか？
NAOKO：私たちのHANAのライブを見に来てくださったと聞いて、私たちのゲームコーナーの中でジェスチャーゲームがあるんですけど、それを沙莉さんが一生懸命やったと聞いて、（手でハートマーク）ってなりました。」
伊藤：はははっ（笑）、嬉しいです。私はあのさっき、NAOKOさんが（NAOKOさんの）おばあちゃんがライブ見に来てくれて、それがすごく嬉しかったって聞いたことに心がもみくちゃにされました（笑）。
――最近どのようなときに「マクドナルド」を利用されましたか？
伊藤：夜中とかに突然、ちょっと日頃のご褒美として、普段だったらあんまり何か食べ物を食べないような時間にあえてブワァーって食べて、すごい自分の機嫌を取るっていうときはありました（笑）。
NAOKO：幸せ時間ですね。
伊藤：幸せ時間です。
NAOKO：私は逆ですね。朝ですね。あのー、ちょうど集合時間がすごく早くて「どうしようかな、何しようかな。ちょっとマクド行こうかな」で、ハッシュポテトとコーヒーを飲んで待っていました。
――毎年秋に楽しみにしていることはありますか？
伊藤：…サンマ（ハートマーク） ははっ、サンマが好きです。
NAOKO：私はもみじです。めっちゃ好きなんです、形も色も。
伊藤：かわいい。
