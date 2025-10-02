à°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤ª»Ð¤µ¤óá¤¬àÂçÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦ÃÎ¸©Ë¶¶·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤´Íè¾ìÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤³¤¬»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇË¶¶·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Çµ×¡¹¤Ë¼Ö±¿Å¾¤·¤¿¤éÊâ¹Ô¼ÔÉÝ¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¿¡¡±¿Å¾¤¹¤ëÂ¦¤âÊâ¹Ô¼Ô¤â¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÂè°ì¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤Í¡×¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤·¤³¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÂáÊá¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åí·î¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎCM¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢°Ìò´´Éô¤Î1¿Í¡Ö¥è¥É¥ó¥Ê¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£