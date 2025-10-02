新潟市の高校で、デジタル人材の育成を目的にドローンショーを手掛ける起業家の講演が開かれました。



新潟商業高校で講演したのは、国内でドローンショーを手掛けるレッドクリフの佐々木孔明社長。東京に本社を置くレッドクリフは、現在開催中の大阪・関西万博のドローンショーなども手掛けています。



秋田県の商業高校出身の佐々木社長、生徒たちに失敗を恐れずに挑戦を続ける大切さを伝えました。



■3年生

「社会人になってからもやってみたいこととかある。自分も見習って怖がらずにチャレンジしていきたいと考えています。」

■3年生

「失敗もまた1つ大きな経験になると自分でも思っているので、その考え方は参考にしたい。」



■レッドクリフ 佐々木孔明社長

「常に時代は変わり続けて、これから新しいものが出てくるかと思う。そういうところにこうアンテナを張っていただける機会になればいいなと。」