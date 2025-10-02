¡Ö¤ªÌÜÌÜ¥¥é¥¥é¡×28ºÐ½÷Í¥àÄ¶¤É¥¢¥Ã¥×á¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×(11·î14Æü¸ø³«¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ)¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁð²Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ã¸¤¤¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó´é¤Î¼«»£¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¥¥é¥¥é¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇú¥¤¥±¡×¡ÖË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬À¨¤¤¤ï¡×¡Ö¤ª¤©¡ÁÂç¿Í¤Á¤Ã¤¯ÎÉ¤¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£