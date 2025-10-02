「また選ばれなかった」英２部でいまだ“０ゴール”。30歳FWがまたしても森保ジャパン招集外で「悲しい」「実力不足」の声
10月２日、日本サッカー協会（JFA）はキリンチャレンジカップの２試合に臨む日本代表メンバー27名を発表。その中に、招集が期待されていた英２部バーミンガムの古橋亨梧の名前はなかった。
古橋はヴィッセル神戸など日本での活躍を経て、2021年７月にスコットランドへ移籍。セルティックでは１年目から持ち前の得点力を発揮し、公式戦通算167試合で86ゴールを記録。22年には日本人初となる欧州主要リーグの得点王（27得点）に輝き、リーグ最優秀選手賞を受賞する活躍を見せた。
しかし、25年１月に移籍金1000万ポンドで加入したフランス１部のレンヌでは、結果を残すことができず。半年後には現所属のバーミンガムへと移籍することに。新天地でここまでリーグ戦での得点はなく、公式戦10試合でカップ戦の１ゴールのみと現状は厳しいままだ。
そんな古橋は、またしても日本代表で招集外に。今年３月のワールドカップ・アジア最終予選での選出以降、メンバーから遠ざかっているなか、SNS上では「また選ばれなかった」「まだリーグ戦０ゴールか」「悲しい」「実力不足」といった声が上がっている。
セルティック時代は度々、日の丸のユニホームに袖を通していた古橋。果たして、30歳の点取り屋はこのまま森保ジャパンから遠ざかってしまうのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
古橋はヴィッセル神戸など日本での活躍を経て、2021年７月にスコットランドへ移籍。セルティックでは１年目から持ち前の得点力を発揮し、公式戦通算167試合で86ゴールを記録。22年には日本人初となる欧州主要リーグの得点王（27得点）に輝き、リーグ最優秀選手賞を受賞する活躍を見せた。
そんな古橋は、またしても日本代表で招集外に。今年３月のワールドカップ・アジア最終予選での選出以降、メンバーから遠ざかっているなか、SNS上では「また選ばれなかった」「まだリーグ戦０ゴールか」「悲しい」「実力不足」といった声が上がっている。
セルティック時代は度々、日の丸のユニホームに袖を通していた古橋。果たして、30歳の点取り屋はこのまま森保ジャパンから遠ざかってしまうのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！