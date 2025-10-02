【自民党総裁選】大阪で候補者らが演説　林氏・小泉氏は公務の都合で「動画」での参加　投開票は１０月４日

投開票が２日後に迫った自民党総裁選。１０月２日、大阪で候補者の演説会が開かれました。



総裁選期間中、最後となる演説会には、抽選で選ばれた一般の人や自民党員など約８００人が詰めかけました。演説会には高市氏、小林氏、茂木氏の３人が出席しました。



（高市早苗 前経済安保担当大臣）「多くの皆さまが今の暮らしや未来にむけて感じている不安を、絶対に希望や夢に変える。リーダーは希望を配っていかなければいけない、そして配るだけじゃなくて実行しなきゃいけない」





（小林鷹之 元経済安保担当大臣）「国民の皆さんの不安を解消したい。そしてこの国の未来に希望の光をともしたい。心から胸を張れるような日本を作りたいんです」（茂木敏充 前幹事長）「皆さんの力があれば、阪神タイガースのように圧勝することができるんだ。こんなふうに確信をしています。ここは拍手をもらうところです。未来と社会はわれわれの取り組みによって、いくらでも変えることができる」林氏と小泉氏は公務の都合により動画で参加しました。（林芳正 官房長官）「特に大阪はたくさんの中小企業、小規模事業者の方がいらっしゃいます。こうした中小企業、小規模事業者の皆さんを、ぐっと後押しをしていきたい。実質賃金１％、これが定着するまで手を緩めずにやってまいりたい」（小泉進次郎 農水大臣）「大阪で起きている課題のひとつに、外国人の問題があります。多岐にわたる課題をしっかりと、一元的に扱うための司令塔機能を強化する必要があります。私が総理総裁になった暁には、総理大臣がヘッドでこの司令塔機能を強化して、年内にアクションプランを策定していきます」演説会が終わった後、会場の外では投票する党員らの姿も。投開票は１０月４日です。