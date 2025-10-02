自衛隊基地の建設が進む種子島沖の馬毛島。着工から2年半余り。きょう2日、JNNのヘリコプターで島を撮影すると、アメリカ軍の戦闘機などが使う滑走路が姿を現しつつありました。

（記者）「馬毛島が見えてきました。着工から2年半余り。巨大基地が徐々に姿を現しつつあります」

燃料タンクとみられる円形の施設に、10階を超える大きな建物。

自衛隊基地の建設が進む西之表市の馬毛島です。今年5月の映像と比べると、2日は島の中央部に大きな変化が見られました。

（記者）「島の中央部につくられる滑走路の整備が進んでいます。黒く舗装が始まり、滑走路が少しずつ姿を現しつつあります」

馬毛島につくられるおよそ2000メートルの滑走路。ここで、アメリカ軍空母艦載機の陸上離着陸訓練＝FCLPなどが予定されています。

（記者）「島の真上を飛んでいます。馬毛島では4200人の工事作業員が生活しています。まるで大きな街が造成されているかのようです」

工事関係者によりますと、2030年3月の完成に間に合わせるため、土日や夜間も工事が続いているということです。島では2本の滑走路のほかに、大型の護衛艦も接岸できる係留施設なども計画されています。

（記者）「島の東側の係留施設です。いくつもの代船が並び、急ピッチで工事が進んでいます」

島のいたるところで工事が進む中、島の固有種・マゲシカを探してみましたが…

（記者）「いないですね…」

防衛省は、島に生息するマゲシカの数を最大で1000頭程度と推定しています。2日は1時間ほど島を撮影しましたが、マゲシカの姿は確認できませんでした。

刻々と変わる島の姿。馬毛島基地の完成は4年半後です。

