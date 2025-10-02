6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さんが、四男・瑠さんが六女・月姫さんに早朝から作ったお弁当を公開した。

【映像】家族15人分のお弁当や四男が早朝に作ったお弁当

これまでに家族15人分のお弁当や、30分で作ったというワンプレートごはんなどをSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題となっている。

四男が早朝に作ったお弁当公開

佳月さんは、高校3年生の三男・璃さん、高校2年生の四男・瑠さん、高校1年生の三女・美心さん、3人分のお弁当を日々作っており、1日に更新したInstagramのストーリーズでは、「きょうはお兄ちゃん弁当、朝練で5時過ぎには出るのに、四男あいるが妹まりんのためにお弁当作ってくれました」と、枝豆や玉子焼き、ハムなどが入った彩り豊かなお弁当を公開。

四男・瑠さんもストーリーズを更新し、「実はりおくんと自分ので3人分お弁当作ったけど大変。ほんと毎日作ってくれる母に感謝しかないし尊敬」と、三男・璃さんと自分を含めて3人分のお弁当を作ったことと母親への感謝を明かしている。

（『ABEMA NEWS』より）