¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤È¸µ½ãÎõ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿É×ºÊ¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥í¡¼¥º²È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¡Á¡×¡Ê£²£´Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÃÅ¾å¤Ø¡£¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¡££Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤ÎÃ¶Æá¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Ï¡Ö¡ÊÉ×ÉØ¤Ç¡Ë°ì½ï¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤É×ÉØ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼£²£°£²£°¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë£²¿Í¡£É×ÉØ±ßËþ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æ±¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¹ç¤¦¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹ç¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡ØÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¹ç¤¦Êý¤¬»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£°ìÊý¤Î¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¤Î¤¬¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²ñÏÃ¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¤¬¾×·âÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¸ý¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥ó¥«¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤Ï±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò£±£°¸Äµó¤²¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£