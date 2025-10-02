欧州株 独仏株堅調も英ＦＴは横ばい、米株先物もまちまち
東京時間19:07現在
英ＦＴＳＥ100 9445.70（-0.73 -0.01%）
独ＤＡＸ 24412.71（+299.09 +1.24%）
仏ＣＡＣ40 8054.46（+87.51 +1.11%）
スイスＳＭＩ 12443.40（+83.27 +0.69%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46693.00（-32.00 -0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6770.25（+8.75 +0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25095.25（+77.75 +0.31%）
