欧州株　独仏株堅調も英ＦＴは横ばい、米株先物もまちまち
東京時間19:07現在
英ＦＴＳＥ100　 9445.70（-0.73　-0.01%）
独ＤＡＸ　　24412.71（+299.09　+1.24%）
仏ＣＡＣ40　 8054.46（+87.51　+1.11%）
スイスＳＭＩ　 12443.40（+83.27　+0.69%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46693.00（-32.00　-0.07%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6770.25（+8.75　+0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25095.25（+77.75　+0.31%）