　お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・が2日、自身のブログ「ココリコ遠藤嫁オフィシャルブログ『遠藤家のリズムを知ってるかい！？ ほほほ〜い！』を更新。次男が手術を受けることを伝えた。

　遠藤の妻は「以前投稿した、次男君の口内のできもの　腫瘍じゃないか！？と疑われ大学病院に行ってきました」と報告。「前歯の裏側に硬いできものがあってレントゲンなど色々検査してもらい」と説明しつつ、次男の患部の写真も投稿。「結果的に過剰歯と呼ばれる歯でした！(過剰歯とは、普通に生える歯の本数よりも多く生えている歯のこと)」と伝えた。

　続けて「腫瘍じゃなくてよかったぁぁぁ」と本音を吐露しつつ「経過観察の場合が多いみたいですが　次男君の場合前歯の裏側にあって他の永久歯の萌出を阻害したり　歯並び全体にまで影響が及んだりするみたいで　抜歯の手術を受けることになりました」と説明し、「手術決定」と報告。

　「私的には局所麻酔でやってもらおうと思っていたのですが歯茎の内側を切開して縫わないといけないと先生から説明された次男君は全身麻酔でやる！と即答してました」とする一方で「手術をすると決まってからの次男君の様子が、、、、」と次男の反応をつづった。

　なお次男は、昨年2月に額に2針縫うケガを負ったことを公表。遠藤の妻は「自慢になりませんが次男君　額を切って縫うのは4回目　前歯も折ってるし。毎回走り回ったり、ソファーからジャンプして負傷　パパも私も毎回、叱っているのですがヤンチャが直らない。。。」とつづっていた。