北海道グルメがまるごと東京に！海鮮や肉料理などの定番から、現地でしか食べられない“ご当地グルメ”が勢ぞろいしたイベントが開催されています。

10月2日から東京・代々木公園で始まった「北海道フェア」。イクラやカニなどを使った海鮮料理はもちろん、北海道を代表するグルメが勢揃い！

「北海道の大地の味がします」

「普段食べられないものを味わえる」

行かないと食べられない“ご当地グルメ”も東京に来ちゃいました。こちらの2人が選んだのは…

「エゾシカ肉をいこうかなと」

北海道に生息するエゾシカ肉の串。気になるお味は…

「抜群です！」

「うまい！」

「しかも臭くないね」

「全然臭くない」

“珍しいグルメ”は、ほかにも！増毛町からは、ザンギはザンギでも、大ぶりのたこを醤油ベースのたれで味付けした「たこザンギ」。名物「じゃがバター」には、函館の塩辛をのせちゃいました！

「ん〜熱っ！最高です！お酒が進みそうな味です」

こちらは、先月だけで10万個以上売れたという伸び〜る「チーズケーキ」。

「おいしい。新食感」

北海道グルメを堪能できるイベントは10月5日まで開催されます。