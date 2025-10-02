「大地の味がします」北海道グルメがまるごと東京に集結！エゾシカ肉・たこザンギ“現地でしか食べられない”ご当地グルメが勢ぞろい
北海道グルメがまるごと東京に！海鮮や肉料理などの定番から、現地でしか食べられない“ご当地グルメ”が勢ぞろいしたイベントが開催されています。
10月2日から東京・代々木公園で始まった「北海道フェア」。イクラやカニなどを使った海鮮料理はもちろん、北海道を代表するグルメが勢揃い！
「北海道の大地の味がします」
「普段食べられないものを味わえる」
行かないと食べられない“ご当地グルメ”も東京に来ちゃいました。こちらの2人が選んだのは…
「エゾシカ肉をいこうかなと」
北海道に生息するエゾシカ肉の串。気になるお味は…
「抜群です！」
「うまい！」
「しかも臭くないね」
「全然臭くない」
“珍しいグルメ”は、ほかにも！増毛町からは、ザンギはザンギでも、大ぶりのたこを醤油ベースのたれで味付けした「たこザンギ」。名物「じゃがバター」には、函館の塩辛をのせちゃいました！
「ん〜熱っ！最高です！お酒が進みそうな味です」
こちらは、先月だけで10万個以上売れたという伸び〜る「チーズケーキ」。
「おいしい。新食感」
北海道グルメを堪能できるイベントは10月5日まで開催されます。