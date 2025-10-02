「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025 オープニングイベント」に、藤田ニコルさんが登場しました。



【写真を見る】【 藤田ニコル 】デビュー16周年「いろんな自分を表現したい」自分らしさは「変化を恐れないこと」





ポップアップストアにテンションが上がった様子のニコルさんは、 “今すぐお買い物したくなりました” と、ルンルン気分。今回のコンセプト「らしさ、MUSHINSA」にかけて「自分らしさ」について聞かれると、 “変化を恐れないこと。変化に対しても柔軟に対応できるところ” と、語りました。









この秋冬に注目しているファッションについては “今日も着させていただいたんですけど、ビッグシルエットのジャケットがすごく今季っぽい。こちらをぜひ、私物で真似していきたいです” と、楽しそうにトーク。









そのファッションで出かけたい場所やシーンを聞かれると “カッコよく仕事の現場に「おはようございます」っていうのもハマるし、終わってから友達に急に誘われたりとかしても、どこにでもハマると思う。今日、中にこうやってフェミニンな要素として襟を出してるんですけど、なんかそうやって付け替えてもいいですね” と、想像を膨らませました。









また、MCからデビュー16周年を迎えたことに触れられると、ニコルさんは “自分の軸になっているのはモデルのお仕事。今はちょうど初めて専属の雑誌が無くて、だからこそいろんな雑誌に呼んでいただいたりとか、違う自分になれる期間で、成長の期間。たくさんいろんな自分を表現したい” と、意気込んでいました。

【担当：芸能情報ステーション】