付き合ってから性格が豹変する人っていますよね。女性を見下したり支配しようとしたりするモラハラ人間と一緒にいても、幸せになることはできません。そんな人には罰を与えないと、一生反省することはないでしょう。今回は、ハラスメント三昧の彼氏に天罰がくだった話をご紹介いたします。

パワハラで処分

「彼氏とは違う部署ですが、飲み会がきっかけに仲良くなり付き合うことになりました。頼り甲斐があってやさしい人だと思ってたけど、だんだん本性を現して、モラハラ発言をすることが増えてきたんです。

そんなある日、同僚から『彼氏から嫌なこと言われたりしてない？』と聞かれました。実際にモラハラで悩んでいたけど、口外したことはなかったので不思議に思っていると、どうやら社内で彼氏のパワハラが問題になっていることが判明。同僚が、私を心配して声をかけてくれたようです。私にはモラハラ、会社ではパワハラなんて、もう救いようがないですよね……。私は別れることを決め、これまでの仕返しをするために、彼氏の上司のところに行って『プライベートでも人を侮辱するような発言ばかりする人です』『なにかしらの処分を検討していただけないでしょうか』と話をしにいきました。

上司によると、やはり社内でも問題になっていたらしく、パワハラの相談を何件も受けていたとのことでした。女性社員からは、セクハラ被害の相談もあったらしいです……。数日後、彼氏は上司に呼び出されてこれらの件を伝えられ、処分をされたようです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 人間の本性を知ると怖いですよね。ただ、どれだけ偽ってもいつかはバレてしまうもの。身近にいる人が声を上げないと被害は拡大するばかりなので、勇気ある行動に拍手ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。