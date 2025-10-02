°ËÆ£º»è½¤¬»³ÅÄÍµµ®¤ËÇú¾Ð¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¡Ä±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È
ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¡Ê31Æü¸ø³«¡¢±Ê°æÁï´ÆÆÄ¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤äÇÐÍ¥¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡Ê56¡Ë¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡Ê33¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÎý¤êÊâ¤¡¢Ìó200¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£À÷Ã«¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼»ÅÊ¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
Ææ¤ÎÃæÇ¯ÃË¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¤È·º»ö¤Î»³ÅÄ¤¬ÁêÂÐ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë½äºº¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢Åö³º¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¤Ê¤¼¤«Çú¾Ð¡£¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤ï¤Ä¤¯»³ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬¾Ð¤¤¤Îº¬¸»¤Ë¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Î²»¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ñÏÃ·à¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤¹¤ë¡£¤º¤Ã¤È¸ý³«¤±¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤ÎºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ê28¡Ë¡¢´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡Ê57¡Ë¡¢±Ê°æÁï¡Ê55¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£
ºîÉÊ¤Ï¸â¾¡¹À»á¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Åìµþ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡ÈÇúÈ¯Í½Äê¤ÎÇúÃÆ¡É¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤ÈÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÇúÃÆÁÜº÷¤Î¹ÔÊý¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£