FIFAワールドカップまで8ヶ月。10月10日（金）よる7時〜9時24分（最大10分延長）に「キリンチャレンジカップ2025 日本×パラグアイ」（大阪・パナソニックスタジアム吹田で開催）を全国ネット 日本テレビ系28局＋テレビ宮崎で生中継。※TVerライブ配信あり

9月のアメリカ遠征を0勝1敗1引き分けで終えたサッカー日本代表が、南米の強豪パラグアイをホームに迎え、どのような戦いを見せてくれるのか？中継番組の見どころ、当日のスタジアムお楽しみポイントを紹介！

＜中継の見どころ：城彰二・林陵平による解説＞

解説は、日本が初出場した1998年Ｗ杯のエース城彰二氏、年間200試合の解説を行う林陵平氏に決定。

■城彰二の注目

「W杯まで8ヶ月となったこの時期にしっかりとした守備が特徴のパラグアイと試合が出来るのは良い機会だと思います。パラグアイは伝統的に堅守速攻が特徴なので、中盤のせめぎ合いがポイントになると思います。どちらが中盤でボールを奪って、早い攻撃を仕掛けられるか、注目したいですね。あとは、久保建英選手や堂安律選手を始めとする中心メンバーとの新たな連携を生み出す、新戦力の台頭に期待したいです。」

■林陵平の注目

「南米予選を突破した強豪パラグアイを相手にどんな戦いを見せるのかが注目ですね。日本代表の熱い戦いに期待し、ゴールと勝利が見たいです！僕は熱く、冷静に試合をわかりやすく言語化します。よろしくお願いします！」

＜中継の見どころ：日本代表選手表情狙いカメラ＞

ピッチレベルに選手の表情を狙うカメラを設置。日本代表の攻撃方向に設置し、2列目攻撃陣の連携の様子をマークする。

＜中継の見どころ：AIトラッキングによるリアルタイム画面表示＞

AIトラッキングシステムを導入し、ピッチ上の距離や角度をリアルタイムで画面表示。セットプレー時にゴールまでの距離・角度を数値化することに加え、プレー中のディフェンスラインについても選手たちの連携をわかりやすく表現する予定。

※画像：トラッキング写真

＜中継の見どころ：YouTube日テレスポーツ【公式】チャンネルでセカンドスクリーンライブ配信＞

キックオフを待ちきれないサポーターの皆様のために、YouTube日テレスポーツ【公式】チャンネルで試合前練習をライブ配信。日本選手全員の表情やウォーミングアップの模様をお届けする。練習終了後には、会場到着時の監督インタビュー、選手インタビューをフルバージョンでお送りする予定。

さらに試合中は、日本側サポーターのスタンド上部に設置したカメラをライブ配信。サポーター席で応援しているかのような迫力ある映像をお届けする。

【ライブ配信URL】https://youtube.com/live/kBZGLIWEqb4

＜スタジアムでのお楽しみ：スタジアム限定！「目指せ一番星！SAMURAI BLUE応援グミ」販売＞

日本サッカー協会と日本テレビ、読売テレビがコラボ！選手缶バッジ付きの森保ジャパンを応援するグミをスタジアム限定で販売。

商品のパッケージには、日本テレビのキャラクター「そらジロー」と読売テレビのキャラクター「シノビー」が登場。パッケージ全体のデザインと森保一監督の似顔絵は、日本テレビで「Oha!4 NEWS LIVE」などを担当する山本里咲アナウンサーが担当した。

■山本里咲アナウンサーコメント

「パッケージデザインの話をいただいた時は、とてもびっくりしました。『Oha!4』や『Going!』でイラストを披露する機会はあったのですが、どこかで学んだわけではないので、とても不安でした。1週間かかってなんとか描き上げることができました。先日、森保監督に似顔絵を見ていただいたところ、『かわいく描いていただいてうれしいです』と喜んでいただいたので、安心しました。私も、来年のW杯で世界一を目指す森保ジャパンを全力で応援していきたいと思います。」

山本アナウンサーによる森保監督のインタビューや商品デザインの模様は、10月8日（水）の「Oha!4 NEWS LIVE」でOA予定。（関東地域ほか）

※「Oha!4 NEWS LIVE」 月〜金 あさ4:30〜5:50 放送（関東地域ほか）

＜スタジアムでのお楽しみ：グミ販売ブースに「そらジロー」＆「シノビー」＞

スタジアム場外広場に設置される「目指せ一番星！SAMURAI BLUE応援グミ」販売ブースには、そらジローとシノビーがプリントされる予定。

※ブース出展情報

14時〜試合終了まで販売。販売予定数量がなくなり次第終了となります。

※画像：ブースデザイン

本試合で初めてサッカー日本代表の実況を担当する、伊藤遼アナウンサーからの意気込みコメントも紹介！

■伊藤遼アナウンサー

「日本代表の実況を初めて担当します。目標の一つが叶い、喜びと責任感でいっぱいです。W杯まで約8ヶ月。史上最強とも言われる日本代表の魅力を、プレーを、余すことなくお伝えできるよう準備いたします！」

＜出演者＞

解説：城彰二、林陵平

実況：伊藤遼、日本リポート：中野謙吾、パラグアイリポート：田中毅、サブアナ：山本紘之