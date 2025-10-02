ºÇ¸å¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×ÀïGL¤Ç14Ï¢¾¡&11»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤òÃ£À®!!
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï1Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç14Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾12Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¡£MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬Áê¼ê2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤ÆÍÇË¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾45Ê¬+2Ê¬¤Ë¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éPAÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿MF¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬º¸Â¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç14Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë11»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯12·î3Æü¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(²¤½£EL)¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè5Àá¥é¥Ô¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥óÀï¡£ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¤ÏÀ¶¿å¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFWËÌÀî¹ÒÌé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï19Ç¯11·î28Æü¤Î²¤½£EL¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè5Àá¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢1-2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×ÀïGL»î¹ç·ë²Ì(19-20¥·¡¼¥º¥óÂè5Àá°Ê¹ß)
¡¦19-20¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£EL)
¡ü1-2 Âè5Àávs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¡¦20-21¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£EL)
¡û3-0 Âè2Àávs¥À¥ó¥À¡¼¥¯
¡û4-1 Âè3Àávs¥â¥ë¥Ç
¡û4-1 Âè5Àávs¥é¥Ô¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó
¡¦22-23¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£EL)
¡û3-0 Âè3Àávs¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È
¡û1-0 Âè2Àá±ä´üÊ¬vsPSV
¡û1-0 Âè6Àávs¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò
¡¦23-24¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£CL)
¡û4-0 Âè1ÀávsPSV
¡û2-0 Âè4Àávs¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã
¡û6-0 Âè6ÀávsRC¥é¥ó¥¹
¡¦24-25¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£CL)
¡û2-0 Âè2Àávs¥Ñ¥êSG
¡û1-0 Âè3Àávs¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë
¡û3-0 Âè6Àávs¥â¥Ê¥³
¡û4-0 Âè7Àávs¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö
¡¦25-26¥·¡¼¥º¥ó(²¤½£CL)
¡û2-0 Âè2Àávs¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹
