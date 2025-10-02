INI、初のウィンターシングル『THE WINTER MAGIC』11・19発売 映画公開記念イベントも開催決定
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、11月19日に初のウィンターシングル『THE WINTER MAGIC』をリリースすることが発表された。
【ライブ写真】漂う無敵感…！立ち姿から美しいINI
同作は、“Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント”をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲を形態別に収録する。
リリース形態はINIのシングルとしては最多となる14形態。CD＋DVD仕様の「Present ver.」「Cake ver.」、CDのみの「Holiday ver.」、さらにメンバーごとのソロジャケットで展開される「Sweet ver.」全11種で構成される。各形態には応募抽選券やセルカトレーディングカード、ステッカーなどの封入特典が付属する。
また、10月31日に全国公開される『INI THE MOVIE「I Need I」』の公開を記念し、11月3日には都内で舞台あいさつイベントの開催も決定。メンバー全員が登壇するトークイベントとなり、対象期間中に『THE WINTER MAGIC』をINI OFFICIAL STOREで予約した購入者から抽選で参加できる。
映画はデビューから現在までの約4年間を追ったINI初のドキュメンタリー作品。9月から数量限定の前売り券が販売されており、特典付きオンライン券やメンバーのビジュアルが入ったカード型ムビチケも展開されている。シングルと映画、双方でINIが描く“冬の物語”に注目が集まる。
【ライブ写真】漂う無敵感…！立ち姿から美しいINI
同作は、“Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント”をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲を形態別に収録する。
また、10月31日に全国公開される『INI THE MOVIE「I Need I」』の公開を記念し、11月3日には都内で舞台あいさつイベントの開催も決定。メンバー全員が登壇するトークイベントとなり、対象期間中に『THE WINTER MAGIC』をINI OFFICIAL STOREで予約した購入者から抽選で参加できる。
映画はデビューから現在までの約4年間を追ったINI初のドキュメンタリー作品。9月から数量限定の前売り券が販売されており、特典付きオンライン券やメンバーのビジュアルが入ったカード型ムビチケも展開されている。シングルと映画、双方でINIが描く“冬の物語”に注目が集まる。