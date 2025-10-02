INI、初のウィンターシングル詳細解禁
INIが、11月19日にリリースするWINTER SINGLEのタイトルと収録内容が解禁された。
今作のタイトルは「THE WINTER MAGIC」 。キャッチコピーは「Romantic Happy Holidays! この冬 INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。
INI初となるWINTER SINGLEで、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のようなこの冬にぴったりのシーズナル作品になっている。
タイトル曲の「Present」をはじめ、INI初のドキュメンタリー映画の主題歌である「君がいたから」など、新曲5曲を形態別に収録。形態数はINIシングルでは初の14形態(Present ver./Cake ver./Holiday ver./Sweet ver. 全11種)での展開となる。
また、10月31日に全国公開となる初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開記念舞台挨拶も開催が決定￥。対象期間中にINI OFFICIAL STOREにて「THE WINTER MAGIC」各形態を予約すると抽選で、INIのデビュー日となる11月3日に都内某所にて実施される舞台挨拶に招待される。
公開記念舞台挨拶 詳細：https://ini-official.com/news/detail/3466
「THE WINTER MAGIC」
2025年11月19日(水)
◼︎Present ver.（CD+DVD）
￥1,900（税抜価格￥1,727）
・デジパック
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.君がいたから
［DVD］
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #1
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.トレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
04.MINIトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Cake ver.（CD+DVD）
￥1,900（税抜価格￥1,727）
・デジパック
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.True Love
［DVD］
INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #2
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.トレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
04.MINIトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Holiday ver.（CD ONLY）
￥1,400（税抜価格￥1,273）
・ジュエルケース
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.True Love
04.君がいたから
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
02.セルカトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）
03.MINIトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）
◼︎Sweet ver.（CD ONLY）
￥1,700（税抜価格￥1,545）
・ジュエルケース
RIHITO Ver.
TAKUMI Ver.
MASAYA Ver.
TAKERU Ver.
YUDAI Ver.
FENGFAN Ver.
HIROMU Ver.
SHOGO Ver.
HIROTO Ver.
KYOSUKE Ver.
JIN Ver.
［CD］
01.Present
02.U MINE
03.WISH
04.君がいたから
［初回プレス限定封入特典］
01.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
02.ステッカー - メンバー手書き ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）
03.ステッカー - 書き下ろしイラスト ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのイラストステッカー1枚を封入）
04.セルカトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）
05.MINIトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのMINIトレカ1枚を封入）
※Sweet ver.はINI OFFICIAL STORE限定商品となります。
※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了となります。