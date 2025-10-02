INIが、11月19日にリリースするWINTER SINGLEのタイトルと収録内容が解禁された。

今作のタイトルは「THE WINTER MAGIC」 。キャッチコピーは「Romantic Happy Holidays! この冬 INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。

INI初となるWINTER SINGLEで、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のようなこの冬にぴったりのシーズナル作品になっている。

タイトル曲の「Present」をはじめ、INI初のドキュメンタリー映画の主題歌である「君がいたから」など、新曲5曲を形態別に収録。形態数はINIシングルでは初の14形態(Present ver./Cake ver./Holiday ver./Sweet ver. 全11種)での展開となる。

また、10月31日に全国公開となる初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開記念舞台挨拶も開催が決定￥。対象期間中にINI OFFICIAL STOREにて「THE WINTER MAGIC」各形態を予約すると抽選で、INIのデビュー日となる11月3日に都内某所にて実施される舞台挨拶に招待される。

公開記念舞台挨拶 詳細：https://ini-official.com/news/detail/3466